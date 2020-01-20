年節將近，學生們最期待的寒假即將到來，為了維護學生們寒假期間的交通安全問題，並防範涉足不良場所導致受到毒品危害，教育局20日由局長吳榕峯親自率領團隊40餘人及中正高工自行車社學生跨海出擊，騎乘單車前往旗津四所校園進行反毒及寒假各項安全事項宣導。

此次活動教育局特別找來毒防局及中正高工自行車社的成員大陣仗出擊，由此看出市府團隊對於學生寒暑假不在學時各項安全的重視，以毒防局更專業的資訊給孩子們建立毒品防治的重要性，再加上中正高工學生以扮演兄長的角色與孩子們互動，樹立健康反毒形象，共同營造安全且無毒的健康校園。

吳榕峯表示，他們非常鼓勵孩子們多元學習，增進自我成長的深度與廣度，但在資訊光速的時代，必需要有正確的過濾能力，藉由宣導活動形塑學生們的防護機制，遠離不當場所，拒絕毒品誘惑，才能確保自身安全。

中正高工自行車社三年級同學賴蔚霖表示，當他們把空閒時間運用在自行車運動時，自然不會想去接觸毒品，因為毒品除了花費相當高以外，還會危害身心，使他們在自行車表現上身受影響，所以他希望藉此機會告訴學弟妹們，透過正當的休閒運動，來遠離不良交友圈及場所，是再好不過的方法。

(中時 )