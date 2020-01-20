由零負評女神林依晨及大陸影帝劉燁攜手主演的《老男孩》將於1/23(四)起，在中天娛樂台每週一至週五晚間6點浪漫登場。劇中描述一名年近40的機長吳爭(劉燁飾)，自稱心理年齡才25歲，在生活和工作也表現得像個長不大的「老男孩」，直到有一天突然冒出一個16歲的兒子蕭晗(胡先煦飾)，以及他的老師林小歐(林依晨飾)，他的生活起了極大的轉變，讓吳爭開始學會怎麼愛人、變得更有責任感，慢慢的從一個「老男孩」蛻變成「真男人」。

劇中林依晨演出「麻辣女教師」的表現相當亮眼，完美詮釋霸氣獨立的現代女性卻又不失少女感，劇中與渣男前男友分手時更是金句連連。從視訊中發現了男友出軌的林依晨立刻飛到澳洲捉姦，沒想到男友不但避不見面還在電話裡要求好聚好散，林依晨一句：「可以，但在散之前，你得像個男人一樣，看著我的眼睛，告訴我為什麼。」被網友推爆，後來兩人終於見到面，林依晨主動來個霸氣的「分手熱吻」，並說：「你真笨，放開我這麼好的女人。」不但讓渣男一個措手不及，更完勝在一旁傻眼的小三。最後林依晨淡淡的撂下一句：「記住你今天說的每一句話，我們再也不相見了！」便帥氣的轉身離去，灑脫自信的分手方式根本是捉姦談判教科書。

劉燁和林依晨分別在《老男孩》飾演機長吳爭及中學英語老師林小歐。（圖／中天提供）

除了犀利霸氣的快刀斬渣男，林依晨在劇中也有柔情的一面。擔任中學英語老師的她除了教學方式不同於一般老師外，跟學生之間的感情也比其他人來的深厚，她希望學生們不只把她當老師，也能把她當朋友，當學生們發生問題，她總是第一個到場協助處理，是學生們永遠最堅強的後盾。想看更多林依晨的精彩演出敬請鎖定，1/23(四)起，每週一至週五晚間6點中天娛樂台《老男孩》。

(中時電子報)