除了需要防範武漢肺炎的新型冠狀病毒之外，過年期間也要預防流感，根據疾管署公布資料，B型流感的流行株和疫苗株竟是0%吻合，台大醫院小兒部主任黃立民日前受訪時曾表示憂心，他認為疫苗病毒株和流行株的吻合度決定交叉保護力，若是0%吻合應該就幾乎沒有保護力，擔心B流恐釀流行。

為何升級成4價流感疫苗，還會有疫苗株不符的問題？黃立民解釋，同一個病毒型別有很多「親戚」，他將同一型別病毒比喻成同一姓氏的家族成員，有大哥、二哥等各種兄弟姊妹，若大哥、二哥同時流行，疫苗只包括大哥，對二哥的效果當然大打折扣。

疾管署副署長羅一鈞接受中央社記者訪問時則說，世界衛生組織（WHO）每年選株時，會從各地的病毒株中挑出今年的代表株，用以製作疫苗，雖然目前台灣發現的B流病毒株和WHO選出的代表株在抗原上不相似，但仍屬於維多利亞品系，還是有一定保護力。亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，今年的流感疫苗對於防範B流仍有一定保護力，民眾不必過於擔心，尤其依照目前門診案例看來，高達8~9成患者都是感染A流，顯示A流才是目前需要防範的主要流感型別，而依照往年經驗來看，由於過年期間南來北返，所以流感也會跟著到處傳播感染，患者案例數都會因此增加，建議做好自我防護工作如戴口罩、勤洗手，而一旦高燒不退、全身痠痛就要趕緊就醫，在48小時內服用抗病毒藥物，就能降低重症的機率。

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(中時電子報)