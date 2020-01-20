美國官員通報，阿拉斯加州希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）今天噴出火山灰直衝約8公里高天際，引發飛航警戒，並導致一座小漁村蒙塵。
路透社報導，希沙爾丁火山是阿拉斯加州最活躍的火山之一，自去年夏季以來斷斷續續噴發。根據阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）說法，希沙爾丁火山噴出火山灰，衛星影像偵測顯示，火山灰直衝海拔2萬8000英尺（約8535公尺）高空。
根據觀測所通報，希沙爾丁火山口今天也流出熾熱熔岩。
觀測所表示，截至中午火山灰雲延伸範圍約達145公里，大多往東飄並到阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）上空。
觀測所的阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）協調科學家費伊（David Fee）表示，希沙爾丁火山東北方約37公里的阿留申群島小村福爾斯帕斯（False Pass）通報有火山灰飄灑下來。他說：「有人說他們的擋風玻璃有一些灰塵。」
費伊表示，希沙爾丁先前噴發火山灰大多相對少，但今天的活動嚴重到足以發出「紅色」警戒，警告飛航避開此區，這是希沙爾丁火山目前噴發階段第2次發出這種警報。
(中央社)
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