根據衛福部資料顯示，1月初接獲中國大陸通知，武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒。冠狀病毒(CoV)為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。除已知會感染人類的六種冠狀病毒以外，其他的動物宿主包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等。並有零星的跨物種傳播報告。

2002~2003年在東亞造成恐慌的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）就屬於冠狀病毒，當時中國8098名感染者中有774人死亡。對於武漢肺炎病毒的分析顯示，它與SARS病毒之間的相似程度，比其他會感染人類的冠狀病毒都還要更高，屬於SARS病毒親戚。亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，目前武漢新型冠狀病毒的資料尚不清楚，所以無法得知具體危害與如何預防，但以冠狀病毒來說，最值得觀察的重點是有沒有「人傳人」的可能性。根據目前感染的患者來說，例如泰國新增案例就完全沒有接近武漢華南海鮮市場，所以目前不排除新型冠狀病毒有人傳人的可能性。

廖俊星醫師說，這類冠狀病毒僅能依症狀治療，並沒有藥物可解，過去SARS疫情也是依靠避免傳染、症狀治療患者來阻止疫情擴大，再逐漸減少患者人數，最終才控制住傳染疫情，因此，針對冠狀病毒最好的預防方式就是做好自我保護，包括出入公共場合要戴口罩、勤洗手，若有發燒等症狀也要趕緊就醫。

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(中時電子報)