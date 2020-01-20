台中市第14期重劃區位於北屯區傳統四張犁外圍農業產地，總開發面積超過400公頃，由建設局分為六大工區逐年執行計畫，日前完成第六工區基礎建設，象徵為第14期重劃區貼上最後一塊拼圖。建設局長陳大田說，第14期重劃區第一工區自100年6月開始整地，隨著第六工區完工，順利達成於108年底完工目標，地政局也在日前公告配地供民眾閱覽。第14期市地重劃區聯外交通動線良好，期盼透過周邊重大建設的興建，提升北屯區生活機能。

陳大田指出，第14期重劃區第六工區範圍，北至四平路及馬禮遜學校、南至近大連路一段、東至梅川東路五段、西界約位於山西路二段以西，開發面積60.94公頃，投入工程總經費約22億7000萬。

陳大田說，第六工區最大特色是將土庫溪營造為清水廊道，沿線規劃綠帶公園、景觀滯洪等設施，結合地方文化特色造景，並兼顧排水與人本方式開闢道路，並預留共同管道及汙水管線，提升都市規劃成效，引導都市土地合理、有效運用；另區內包括松竹路、四平路、山西路與梅川東路等既有道路也進行拓寬，強化當地交通網絡，提升未來道路服務水平。

陳大田表示，第14期重劃區開發案依據計畫範圍的現有道路使用情形、排水系統改道作業，以及施工廠商履約能力等項目納入評估後，將工程分為六大工區、8個土建標執行，以及其他併同開發的第六工區公園景觀標工程(含14期全區公園簡易綠美化)、敦化路排水系統延伸銜接工程。

建設局強調，配合第14期市地重劃區範圍調整，納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程，共計11個工程標案，開發範圍相當龐大，目前第六工區基礎工程已完工，進入驗收階段，將聘請專家參與協驗，為公共工程品質嚴格把關。

(中時 )