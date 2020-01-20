美陸初簽貿易協議 星展評估對台影響中性 13:052020/01/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩國代表團16日正式簽署第一階段貿易協議，據協議內容指出，大陸將增加對美進口，同時在美國開展金融服務。星展銀行20日發布報告指出，認為第一階段貿易協議內容評估對台灣影響有限。 星展銀行報告指出，即便簽署協議，科技產業供應鏈中斷風險仍未消除，談中美科技戰落幕言之過早，因此推估台灣科技產業將持續發展多元化供應鏈，並維持對台灣2020全年2.0％ 、2021全年2.2％的GDP成長預估。 (旺報 ) #協議 #中美 #台灣 #科技 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美簽協議前 人幣小幅回貶 04:092020/01/16 話題觀察 中美二階段協議 減更多關稅 04:092020/01/16 財經要聞 新聞分析－中美喘口氣 下次交手闖深水區 04:092020/01/16 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－中美將簽協議 美股後市俏 04:102020/01/16 證券．權證 台灣權王－環球晶、中美晶 成資金寵兒 04:102020/01/16 證券．權證 美中簽署第一階段協議 中共官媒引述專家稱雙贏 11:572020/01/16 國際 中美簽協議 中金樂觀中國GDP增速可調高至6.1％ 15:102020/01/16 財經 中美緊張趨緩 蔡難興風作浪 02:242020/01/17 焦點新聞 中美簽署貿易協議 平常心就好 04:092020/01/18 論壇廣場 IMF總裁：貿易戰停戰≠貿易和平 04:092020/01/19 全球財經 財經熱門新聞 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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