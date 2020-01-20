中美兩國代表團16日正式簽署第一階段貿易協議，據協議內容指出，大陸將增加對美進口，同時在美國開展金融服務。星展銀行20日發布報告指出，認為第一階段貿易協議內容評估對台灣影響有限。

星展銀行報告指出，即便簽署協議，科技產業供應鏈中斷風險仍未消除，談中美科技戰落幕言之過早，因此推估台灣科技產業將持續發展多元化供應鏈，並維持對台灣2020全年2.0％ 、2021全年2.2％的GDP成長預估。

(旺報 )

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