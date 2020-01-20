警方找來鎖匠協助開門。（警方提供）

10日凌晨，內湖派出所接獲110報案，表示金龍路有民眾需要警方協助。值班員警立即派員警前往了解。一名老婦人因晚間外出購物，返家時鑰匙無法開啟家門，經員警協助通知開鎖技師幫忙，才順利返家。

內湖派出所巡邏勤務警員劉任修及曾依蕎，兩人接獲通報後立即趕赴現場，到場後見當事人馬女士（32年次）神情慌張、顯露疲憊，站立於家門口前。詢問後發現，馬女士因晚間外出購物，返家因不明原因鑰匙無法開啟家門，不知如何是好，只能於家門前頓足，遲遲無法入內，但又不好意思請人協助，深怕造成他人困擾，所以才求助警方。

員警了解狀況後，先安撫馬女士情緒，經身分確認及鄰居協助舉證後，確認馬女士確實居住該址，但因深夜時段，經馬女士同意後，員警協助通知開鎖技師，助她順利返家，馬女士對於員警協助深感謝意。

內湖分局呼籲，農曆年節將近，民眾外出應隨手關門並確實上鎖，並選用葉片鎖等較不易開啟之鎖頭，避免宵小闖空門，警方也提供治安風水師檢測，為住宅提供安全健康檢查。

(中時電子報)