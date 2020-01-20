工業電腦廠安勤（3479）受惠美國投票機出貨暢旺，2019年第四季營收雙位數「雙升」、與全年營收同步改寫歷史新高。展望本季，在既有長單需求穩健、投票機出貨動能持續暢旺下，今年上半年營運展望持續樂觀，法人看好首季營收可望與去年第三季高檔相當。

安勤股價自14日起穩步走揚，今（20）日股價續開高穩揚，最高上漲2.26％至81.6元，盤中維持逾1％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人上周轉站多方，合計買超安勤317張。

安勤股價自去年7月中起漲，10月中上探90.1元的3年半高點，惟隨後因大股東仁寶二度申報轉讓部分持股，引發市場疑慮，拖累股價壓回75元附近盤整。據了解，仁寶申報轉讓持股主要為財務操作考量，並非看壞安勤營運後市。

安勤2019年12月自結合併營收6.12億元，雖月減6.35％、仍年增7.7％，改寫同期新高、歷史第3高。帶動第四季合併營收19.58億元，季增達29.92％、年增達39.54％，連2季改寫歷史新高。累計全年合併營收61.44億元，年增達22.38％，刷新歷史新高紀錄。

安勤在專案訂單遞延效應顯現下，去年單月營收自5月起轉強，受惠美國投票機換機潮顯現，第三季取得新投票機大單，出貨需求帶動第四季單月營收跳升至6億元以上，10～12月營收分創歷史前3高紀錄，使全年營運成長動能暢旺、繳出逐季成長佳績。

安勤去年前三季歸屬母公司稅後淨利3.08億元，年增達95.26％，每股盈餘4.46元，已逼近2016年全年4.74元新高。法人認為，安勤去年第四季營收再創高，可抵消年底費用率較高及台幣強升的匯損影響，看好第四季獲利與第三季新高相當，全年獲利創高有譜。

展望後市，安勤既有投票機大單持續出貨，加上再度取得新投票機訂單挹注，配合既有博弈、醫療產品長單出貨持續，上半年營運展望持續樂觀。雖受工作天數較少影響，法人預估安勤1、2月營收將持穩高檔，首季營收可望與去年第三季歷史次高水準相當。

(時報資訊)