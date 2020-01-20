受到美中貿易持久戰和晶片價格下跌影響，南韓2019年資訊和通訊科技（ICT）產品出口暴跌近20%。

南韓產業通商資源部周一公布，南韓2019年ICT出口額為1769億美元，較2018年的2204億美元大幅減少。南韓2018年出口額創下歷史新高的基期效應，也是導致2019年數據大減的原因之一。

此外，南韓去年的ICT產品進口額為1084億美元，使ICT貿易順差達685億美元。

2019年12月ICT產品出口額年減9.5%，為144億美元，為連續第14個月衰退。

受到全球記憶體晶片價格下跌影響，南韓2019年全年晶片出口額減少25.7%，為951億美元。在面對來自中國同業日益激烈的競爭之際，在海外失去價格競爭力的南韓顯示器全年出口額減少21.3%，為218億韓元。全年行動裝置出口額下滑17.8%，為120億美元。

以地區來看，南韓去年對中國的ICT產品出口額減少27.3%，為867億美元，對美國出口額小跌2.6%，為271億美元。

南韓產業通商資源部表示，隨著記憶體晶片和OLED面板需求復甦，今年ICT產品出口可望反彈。受惠於數據中心和智慧手機製造商需求增加，2020年晶片銷售額可望全年維持成長。

(時報資訊)