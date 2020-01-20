太平警分局特別設計LINE貼圖，原汁原味將警方貼心的關懷呈現，深獲民眾好評。（台中市太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

「哇！管區傳來這貼圖，太特別了吧。」、「想不到派出所晚上這麼美！」、「內行的！這裡果然的最佳取締交通違規地點！」、「警察們！您辛苦了」，甚至還有警眷們大呼「爸！你上鏡頭了！」近期太平鄉親們收到來自太平警分局特別的LINE貼圖，原汁原味將警方貼心的關懷呈現，深獲民眾好評。

內容包括各類犯罪預防宣導，甚至春節期間警方所提供之服務項目，以圖文方式剪輯表達，如「早安！守護一夜，一切都好」、「交通規則要記牢、可別破財又生氣」、「天氣忽變冷、衣服要穿暖！治安交給我、安全跟著來！」這些就地取材勤務圖片、駐地照片、素人取景，搭上簡單的文字，讓民眾收到訊息時，覺得新奇又有梗，紛紛私下或於各社團群組表示，「真的粉有感！」

太平警方表示，農曆春節將至，也是警方「加強重要節日安全維護工作」期間，除賡續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸外，再者，鑒於智慧型手機已成為生活的一部分，希望透過不一樣的方式來宣導民眾切身注意事項，如各類犯罪預防宣導、交通路權觀念及婦幼安全等宣導，甚至過年期間警方可提供相關為民服務事項，如舉家外出安全維護、護鈔勤務等，希望讓能居民有感並且平安快樂過好年。

(中時 )