教育部自2018年起推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，在全國建置10所區域推廣中心與45所促進學校，提供師生動手實作、設計與創造科技工具及資訊系統的場域空間，並成立跨校技術教師團隊與舉辦研習，鼓勵學生善用科技提升學習成效。

教育部指出，12年國民基本教育中納入科技領域課程，培養學生具備科技素養，以因應科技帶來的生活方式，並能適度運用科技學習，成為有競爭力的現代公民。

為促進學生對新興科技的知能，教育部推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，初期以體驗推廣、環境建置為主，中期以研發各教育階段教材、培育新興科技師資為主，後期則辦理相關競賽、教案觀摩、學生社團等方式廣泛應用至教學層面，創造多面向的學習途徑。

目前教育部已在全國建置10所區域推廣中心，擔任推廣新興科技「領頭羊」角色，提供高中職師生體驗新興科技的場域空間，輔導區域內學校辦理特色課程及推廣實務，並結合地方政府提供國中小師生到中心體驗及學習，另有45所新興科技促進學校配合區域推廣中心執行推廣任務。

教育部國教署強調，全球數位化時代，世界各國均致力提升教育品質，我國也積極推動新興科技教育，並向國中小扎根、向大學端延伸，形成完整的學習脈絡。未來將持續加強各面向的科技教育，打造符合世界潮流的學習環境。

(中時 )