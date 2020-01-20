2020年商用不動產市場的重頭戲要來了！台北市信義計畫區「世貿三館」地上權標售案，今（20）日終於由財政部國產署正式公告標售底價，權利金底價達266.37億元，預計三月30日正式開標。市場專家預期，該案將掀起「地王」擂台戰，頗有挑戰台北南山廣場歷史紀錄的架勢。

今天國產署公告台北市「世貿三館」地上權標售案的權利金底價，達266.3703億元，換算每坪權利金底價約548萬元。

對於「世貿三館」地上權標售案，千呼萬喚終於正式公告，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛今天表示，「世貿三館」由於座落位置佳，南側連接台北101、北側正對台北市政府、西側為信義計畫區第一個也是最大的國際五星級旅館，東側又是全世界密度最高的百貨商圈，周邊均為全國指標設施，因此規劃彈性極大。

黃舒衛表示，全案地上權標售底價每坪為548.5萬/坪，容積單價97.95萬，與南山廣場當初得標的99.99也最接近。本案無信義行政中心的危老至少三成的容積獎勵可預期，但地上存續年限多20年，容積單價破百萬應該輕而易舉，而底價266億離2012年的南山廣場得標金額268.88億咫尺之遙，將穩坐地王之王的寶座。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所施甫學所長表示，2019年台灣土地交易市場氣氛熱絡，全年交易金額突破2,852億元，較去年大增80%。另一方面，1~12月壽險業進入不動產市場的投資近395億元，不難看出市場對於不動產投資的信心已逐漸增強，尤其是商辦及廠辦的投資；延續去年的不動產動能，考慮此案權利金底價的門檻高，預料大型開發商及壽險業將有機會出線，未來數月仍可望見到保險業者持續投入不動產投資市場。

(工商 )