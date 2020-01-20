高市府列出107年底及108年底債務實際數增減情形表，痛批苦苓信口雌黃誤導眾聽，呼籲他立即澄清道歉，否則將正式提告。（高雄市政府提供／林宏聰高雄傳真）

資深媒體人苦苓挺罷韓，日前表示因韓市府舉債已近400億，算起來若罷韓成功，反而可省1200億元，不僅副市長葉匡時跳出來駁斥，市府也罕見狂發聲明，稍早第四度發出新聞稿鄭重澄清，韓國瑜上任後「借新債還舊債」是政府財務調度操作，不能當成新增加的債務，高雄債務增加400億是錯誤訊息，苦苓卻公開引用且故意聳動，利人遺憾且不解，再次呼籲苦苓道歉，否則市府會正式提告。

苦苓先前在臉書發文指「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」他並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

繼高市副市長出面駁斥、市府新聞局兩度發聲明澄清之後，高市財政局20日中午也發出進一步新聞稿，強調韓市長剛上任時，很多民眾或媒體因為不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」當作是新增加的債務，流傳錯誤訊息說高雄市債務增加400億元，這個錯誤訊息嚴重損及市府聲譽，市府去年5月8日發布新聞稿鄭重澄清後一度平息，如今作家苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾而且不解。

市府強調，韓市長接仼以來，秉持積極開源節流的原則要求各局處辦理，以107年12月31日對照108年12月31日的財政部要求公告的高雄市長短期債務，高雄市事實上只增加36億元。

此外，財政局目前初估108年決算，歲出入差短可能大約14億元多，比原先預算的65.46億元少了50億元左右，這是市府各局處共同努力成果。

高市府特別再度聲明，政府每年可舉債的額度及總共可舉債的上限，《公共債務法》都有明確規定，高雄市目前每年可舉債上限不超過200億元，總共可舉債的空間也剩餘不到700億元，怎會有苦苓所謂「韓市長任內負債可能達到1600億元」？市府痛批這些說法毫無根據、信口開河，令人相當失望。

市府痛批，一個知名作家，為了創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎？

市府並解釋，苦苓所說前市長陳菊任內許多重大建設，包括國家體育館、工商展覽館及海洋音樂流行中心，市政府是沒有出配合款的，苦苓的公開言論過度誇大及不實，身為公眾人物，應作好功課，不要信口雌黃誤導眾聽，高市府鄭重呼籲苦苓立即公開澄清道歉，否則正式提告。

(中時 )