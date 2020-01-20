台灣首階段5G競標在創下歷年新高後宣告結束，總得標金額高達1380.81億元，由於本次競標分為二階段，第二階段再出價一次進行位置競標，故不排除將造成標金再大幅提高，另外，電信三雄儘管高股利政策不變，但超額配股將下降，法人預估，台灣大、遠傳未來幾年股息配發率達將降至110%以下，電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)今日封關日儘管台股歡喜走高，但三雄股價多緊貼平盤附近震盪，顯示對於2020年金鼠年，電信業恐仍有一連串的考驗在後頭，且5G真正帶來獲利也非短期可以看到。

5G第一回合頻譜競標於上周結束，總得標金額高達1380.81億元，創歷年來最高標金價格，最熱門的3.5GHz得標金額也達1364.3億元，每單位頻譜得標金為50.75億元。

中華電、台灣大、遠傳在3.5GHz分別取得頻寬90MHz、60MHz及80MHz，在28GHz分別取得頻寬600MHz、200MHz及400MHz。中華電、台灣大及遠傳於5G第一回合花費總金額分別為463億、307億及410億，若以20年攤銷來看，法人預估，將衝擊中華電、台灣大及遠傳每年的EPS分別為0.24元、0.43元及0.5元，故電信三家電公司在ICT等新業務營收成長 及持續縮減，另外，因為台灣首次5G標金創新高，但由於高股利政策不變，但超額配股將下降，法人預估，台灣大及遠傳2018年股息配發率達112%及130%，預期未來幾年將降至110%以下。

本次台灣5G競標分為二階段，第一階段為同時多回合的頻寬競標，第二階段再出價一次進行位置競標，決定實際得標頻率位置，預期將造成標金再大幅提高。

就獲利貢獻來看，因為三家電信公司將在2021年才開始加速基地台建設，在2021年5G用戶滲透率將低於30%以下，因此，預估2021年以前，5G營收貢獻在10%以下。

(時報資訊)