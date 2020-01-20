（農曆年假倒數3天，蝦皮24h貼心精選站上熱門年節禮盒「今天買、明天到 」，讓消費者年節禮也能臨時抱佛腳。圖／廠商提供）

農曆年假倒數3天，春節禮盒準備好了嗎？ 年前忙到頭昏腦脹，擠不出時間準備禮盒，卻又不想兩手空空、或到超商隨便買一款來應付嗎？別擔心，現在還來得及！蝦皮24h貼心精選站上熱門年節禮盒「今天買、明天到 」，讓消費者即使臨時抱佛腳也能萬「禮」俱備，提著人氣禮盒回家拜年走路有風！針對送禮苦手的消費者，蝦皮購物依照「高大上」、「闔家共享」、「孝敬長輩」等不同送禮需求貼心整理送禮推薦，購買指定禮盒還再享滿199元折30元優惠，就算最後補貨一樣能享受折扣價格！

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「闔家共享、小孩最愛」：近年卡通聯名正夯，不少禮盒都和知名卡通肖像聯名、搶賺過年財！因應鼠年推出的迪士尼米奇米妮餅乾禮盒，包裝可愛童趣、鐵盒更值得收藏；韓國海苔品牌也與迪士尼推出聯名款玄米油海苔禮盒，金光閃閃的外盒更兼具年味；而印有風靡孩童界的女神Elsa肖像的冰雪奇緣蛋捲禮盒，更能抓緊所有孩子們的目光，輕鬆成為孩子王，保證孩子們都愛「鼠」你！

「高檔氣派、孝敬長輩」：隨著健康意識抬頭，國人對保健養身日趨重視，營養補給品成為熱門送禮選項之一，蝦皮購物特別推薦年度熱銷榜首白蘭氏雙認證雞精禮盒，年節直殺到777元，滿500元還能再打85折，現省近240元，讓你送禮真貼心，荷包不痛心；老行家珍珠美妍禮盒則特別適合送給女性長輩，不僅包裝精美、送禮面子十足，更能祝福長輩在新的一年容光煥發！

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