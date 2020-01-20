大陸部分地方的積體電路產業存在充斥低水平建設、投資氾濫等問題，工信部指出，要使這些積體電路企業逐漸從投資轉向營運，且在營運過程中取得技術和商業的成功。

新京報報導，大陸工信部部長苗圩20日表示，當前積體電路要克服盲目的、低水平的重復建設，要使這些從事集成電路的主體企業能夠一步一步地從投資轉向營運，在營運過程當中，除了技術要取得成功之外，還要取得商業上的成功。在這個過程當中仍然有大量工作需要做。

苗圩稱，許多企業看中大陸市場優勢，在陸建造很多產線。不過積體電數產線的投資額很大大，一條高水平的生產線動輒就要上億美元的投入，而且僅僅憑一條生產線的產能，有的還實現不了現金流為正，在相當長時間還實現不了企業的盈利。在企業不能盈利的情況下，還要不斷地加大研發投入，不斷地加大產能的擴充，只有這樣才能走出「死亡峽谷」。

苗圩重申，工信部在2014年制定的積體電路規劃，主張主體要集中，區域要集聚，工信部仍會堅持這個原則。

(工商 )