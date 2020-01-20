去年8月11日晚間8點多，新北市淡水區吳姓男子邀約隔壁棟的女鄰居到屋內看裝潢，遭女鄰居指控用手觸摸臉部，還說她「很可愛」，又摟肩、摸腿，涉犯強制猥褻罪，檢察官以兩人Line通話紀錄，事發後兩人還通話3分21秒，無法單憑女鄰居片面之詞，認定吳男主觀上有強制猥褻的犯意，並以罪嫌不足予以不起訴。

67歲吳姓男子在住處附近遇到女鄰居，想起女子曾說喜歡去鄰居家看裝潢，主動邀約進屋參觀，參觀一輪後，女子說了心情不好，吳男獻殷情講些安慰的話語，病碰觸女子大腿2下，直到晚上9點半，女子接到先生的電話，隨即稱要返家，吳送出門搭電梯到1樓大廳外，過程並無異狀，更沒親臉、搭肩等舉動。

但女子卻指證歷歷，看完裝潢後坐在沙發上聊天，吳男一直問她和先生相處的情形，並伸手摸臉，她說手髒不要摸，變成用嘴嘟過來親臉，閃躲後又身上企圖摸胸，女子再次往旁閃沒被摸到。吳還問她要不要喝酒，又講「喜歡溫柔的女生」、「對他服服貼貼的」等性方面的話，直到她先生打電話叫她回家，吳男才讓他離開住處。

不起訴指出，依女子指稱遭處摸臉頰之後，仍留在客廳，並未立即離開吳男的住處，直到吳男離開沙發，她繼續留在屋內，接到先生電話才說要離開，另外，晚間10點26分，2人以通訊軟體Line通話3分21秒，兩人均指有在屋內參觀裝潢、聊天，但親臉、摸臉、摟肩、摸手臂卻只有女子單方面指述，無法認定吳男有強制猥褻的犯意。

(中時 )