名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)最近在TNT節目上談起他的菜鳥球季(1992年)，當時全聯盟僅有4個對手能令他畏懼，包括「海軍上將」羅賓生(David Robinson)、尤英(Patrick Ewing)、「惡漢」巴克利(Charles Barkley)、麥可喬丹(Michael Jordan)。

歐尼爾怕什麼呢？他不是怕這些人，他是怕丟臉。「每次喬丹拿球我都很怕，如果被他在我面前扣籃，我這輩子都會留下陰影，以後無顏面對家鄉父老，也不敢去理髮店了。」歐尼爾認為那種鏡頭一定會被做成海報四處傳揚，他寧願犯規也要阻止。

1993年1月16日，魔術隊歐尼爾初次面對公牛隊喬丹，喬丹在一次切入進攻時被歐尼爾用力打倒在地。歐尼爾有點過意不去，伸手去拉喬丹起身，喬丹卻說：「犯得好！但是記著，永遠不要拉別人起來，我也不需要你的幫助。」那場魔術隊險勝，喬丹砍了64分。

至於90年代的四大中鋒(包括歐尼爾)，唯獨歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)是歐尼爾不害怕的。「因為歐拉朱萬的人比較好，不像巴克利那麼兇惡。」沒想到當年巴克利的威名是令歐尼爾也忌憚三分的。

(中時電子報)