民眾黨19日公布立院黨團助理徵才文宣，開出法案研究助理薪資3萬5000元以上、行政助理薪資3萬元以上的待遇，且皆需具有2年以上經驗，卻遭網友酸「可憐哪」、「阿伯很省哦」。北市勞動局長、民眾黨不分區立委當選人賴香伶表示，她上任後將主張修正待遇，並遊說各黨團委員支持，讓國會助理在優質的勞動環境下發揮專業。

賴香伶表示，這幾天黨團的招募助理起薪3萬及3萬5000元是否合乎行情，引起討論，她研究了公費助理的進用規定，在《立法院組織法》第32、33條有限定人數及匡列金額，各委員辦公室置助理8至14人、合計約41萬，黨團置助理10至16人、合計約52萬。

賴香伶說，在這樣的預算限制下，即使進用多位資深助理的薪水就會產生排擠效果，更何況又必須進用最低人數，他們設定3萬元以上的起薪，就是在制度上受限的平衡考慮。

不過，賴香伶認為，這幾年公務員調薪、基本工資調漲，都有一個幅度，在公費助理費的編列上為何沒有調整，沒有人提過要修法嗎？她上任後主張要就《立法院組織法》的公費助理人事員額及待遇進行修正，也會遊說邀請各黨團及委員支持，讓國會助理在優質的勞動環境下發揮專業，與國會議員一起合作。

(中時 )