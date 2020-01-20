財團法人謝清雲先生文教基金會於20日上午頒發獎學金予30位高中、大專學生及新增的碩士特別獎。（吳康瑋攝）

國民黨在2020年總統和立委選舉失利，黨內中生代喊著希望在兩岸政策及九二共識方面，應該做出改革及修正來贏取更多國人的支持，並將在3月7日舉行黨主席投票改選，對於黨主席大位，國民黨前立委謝國樑於20日指出，國民黨現在要做的事就是要完全改革，他認為這是一件苦差事，因為要做壞人，但是這時候願意承擔的年輕人跳出來，民眾會給予掌聲和鼓勵。

財團法人謝清雲先生文教基金會於20日上午頒發獎學金予30位高中、大專學生及新增的碩士特別獎，身為董事長的謝國樑現場受訪指出，「國民黨對於兩岸關係和論述應該要有很大的改變」，他表示，國民黨內的同志們應該要理解，現在民眾要的國民黨是個不會害怕中共、不會畏懼中共的國民黨，而不是看到某些中共高層「腳就會軟」的國民黨，在此前提下民生經濟上還能略勝民進黨一籌，因為這本來就是國民黨的優勢，他並強調，「這才是民眾要看到的國民黨」。

謝國樑說，他大力鼓勵更多的5、6年級年輕人出來承擔重任，如果有年輕一輩要出來競選黨主席，自己都會全力支持，大家都應該自己出一份力量，並且他澄清，自己不會參選黨主席，但會願意貢獻自己的力量，並且黨內的年輕一輩同志，都有義務和責任貢獻自己一份力量。

現場有記者詢問「中國國民黨」的黨名是否應該去掉中國兩個字，謝國樑則指出，這不是現在最重要的議題，他表示，「如何對待中共」、「未來能否以台灣利益為核心」這兩點才是國民黨未來最重要的主軸。他並指出，最重要的是「民眾」，尤其是青年看到國民黨，能否代表台灣主流民意、代表台灣青年想法，這才是最重要的。

對於中央委員連勝文、前副主席郝龍斌傳出可能參選黨主席補選之爭，謝國樑則指出，連勝文有改革意願和力道「我想我們都會支持」，並強調自己鼓勵年輕一輩盡量出來承擔，國民黨現在是要和20多歲的年輕人對話，他說，「像我們這輩就已經差了20、30歲」，若是差到40、50歲的再去和年輕人對話，當然是有利有弊。

(中時 )