美國聯邦參議院本周將開始審理總統川普的彈劾案，川普找來的王牌律師德紹維茲（Alan Dershowitz）已準備好辯護對策，將援引152年前總統詹森成功自彈劾案脫身的論點，為川普洗脫罪名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學法學教授德紹維茲昨（19）日接受CNN談話性節目「美國國情」（State of the Union）專訪時表示，他將援引1868年前總統詹森（Andrew Johnson）被彈劾時，辯護律師柯蒂斯（Benjamin Curtis）成功為他洗刷罪名的論點。

當時柯蒂斯的主要論據在於，美國憲法框架下，構成彈劾的條件必須包含「犯罪行為」，德紹維茲說自己屆時將會闡述這一點，因為眾議院針對川普的指控中並沒有涵蓋犯罪行為，因此沒有必要進一步傳喚其他證人，「柯蒂斯成功說服參議院犯罪行為是必要的，他的論點占上風。」

德紹維茲先前在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）專訪中也曾提到，「濫用職權」及「妨礙國會調查」並不構成美國憲法可彈劾的範疇，憲法僅規範，當總統犯了「叛國罪、賄賂、或其他輕重罪」可被彈劾，當中並未明確定義何謂「輕重罪」，不過同為哈佛法學院教授的費德曼（Noah Feldman）卻曾指出，總統所犯下的輕重罪包含濫用總統職權以圖謀個人利益、舞弊選舉或是破壞國家安全，在這樣的定義下，總統並不需要做出犯罪行為就能被彈劾。

德紹維茲是哈佛大學法學院的憲法教授，他過去曾為美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）、前總統柯林頓、以及在殺妻案中獲判無罪的辛普森辯護。

美國眾議院去年12月通過「濫用職權」及「妨礙國會調查」2條彈劾川普的條款，民主黨籍眾議院議長裴洛西上周將條款送交參議院後，兩黨參議員預計21日就是否傳喚證人、提取文件等展開攻防並做出決議，22日開始辯論，外界預估，審判結果最快2周內出爐。

(中時電子報)