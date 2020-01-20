連鎖餐飲集團六角（2732）營運動能持續看旺，激勵股價連日攻高，17日挑戰站上200元未果，今（20）日開高後再度開飆，不僅一舉站上200元關卡，午盤後更一舉攻上漲停價209元，成為僅次於瓦城的觀光股后。

六角去年股價自年初65.3元一路走升至8月中196元，飆升達2倍後，之後高檔震盪拉回至10月中的135元，10～12月於150～170元區間盤整。14日起股價發動上攻，以今日最高點計算，5天漲幅已達24％。三大法人上周持續偏多操作，合計買超六角726張。

六角受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，2019年自結合併營收創49.53億元新高，年增達28.47％。配合體質改善效益顯現，去年前三季獲利歸屬母公司稅後淨利創3億元新高，年增達1.7倍，每股盈餘7.72元，獲利成長顯著優於營收。

在規模經濟效益持續顯現下，六角去年第四季合併營收12.6億元，雖季減7.85％、仍年增達21.89％，營運淡季續強、改寫歷史次高。法人看好第四季獲利可望持穩高檔，全年有機會賺近1股本。

展望今年，六角將在已達經濟規模的印尼、加拿大與澳洲等地加速擴張，並持續布局歐美及新興市場，目標今年全球店數維持雙位數成長，在3年內達成全球2000家店目標。由於相關人力團隊已在2年前備妥，在成本受控下，預期今年獲利成長仍可優於營收。

(時報資訊)