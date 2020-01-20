苦苓因稱韓國瑜上任一年，高雄已舉債400億，且罷韓可省1200億元，遭高雄市府駁斥，要求公開道歉，否則將提告，雙方數度交火。高雄市府四度回擊，苦苓也在臉書嗆「韓市長你要不要先跟陳菊和高雄巿民道歉？」

苦苓先前在臉書發文指「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在專欄指出罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

高市副市長葉匡時出面駁斥、市府新聞局兩度發聲明澄清後。稍早，苦苓再度在臉書上回擊表示，「韓市長，我知道你很生氣，認為我在抹黑你」，但舉債400億是事實，是財政局公開承認，哪裡說錯了？如果照這樣下去，未來三年確實可能負債1200億，又有哪裡不對了？反而從競選市長開始，不斷誣衊陳菊負債3000億，根本是在睜眼說瞎話。

苦苓指出，陳菊接任市長時，高雄已經負債1198億，縣市合併後，高雄縣的264億負債也變成高雄市的，本來每年約100億的中央補助又被馬英九取消，等於少了800億收入，卻要多負擔264億的債務，「請你摸著良心說：這樣公平嗎？」

苦苓說，即使財政困難，陳菊11年任內共舉債1037億，還債1208億，還債比舉債還多出171億，一點也沒有對不起高雄市民，「她一點也沒有對不起高雄市民，也絕對不是你們口中誣蔑的敗家子。」

苦苓也提到，陳菊卸任時負債數字是2411億，這在高市府財政局的網頁上寫得清清楚楚，哪來3000億負債？為什麼要一直故意用3000億來抹黑對方，為自己選舉造勢，「你要求我道歉之前（何況我講的數字一點也沒錯），是不是應該先向陳菊市長道歉呢？先向被騙的高雄市民道歉呢？『反躬自省』，希望你早一點具備這種能力。」

今日高市財政局也發布新聞稿，強調民眾或媒體因不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」當成新增加的債務，流傳錯誤訊息說債務增加400億元，這個錯誤訊息嚴重損及市府聲譽。去年5月發布新聞稿鄭重澄清後一度平息，如今苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾而且不解。

(中時電子報)