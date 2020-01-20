反貪宣導 部立桃園療養院與病友同歡 13:592020/01/20 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部桃園療養院配合農曆春節到來，舉辦居家照護聯歡活動，並結合政風室舉辦反貪宣導，現場除製作廉政趣味海報，讓病友及家屬認識目前反貪政策，院方也進行燈籠製作、書法揮毫，讓病友家屬感受濃厚年節氣氛。 部立桃園療養院政風室表示，現場的全民拚廉政遊戲，加強病友與民眾的雙向互動，並透過此難得機會，宣導公務員年節不收紅包、飲宴應酬等廉政倫理規範，希望達到廉潔自持公務員基本素養。 (中時 ) #療養院 #病友 #桃園 #公務員 #政風室 也許您會感興趣 推薦閱讀 逾七成公務員 年終可領2.5個月 04:102020/01/16 金融．稅務 桃園人口破225萬 鄭文燦：爭取中央增補助 04:102020/01/16 地方新聞 想考公職要讀這科系？網：官運亨通 15:552020/01/16 日常 春節走春人車多 桃園大廟景福宮替代道路看這裡 20:542020/01/17 生活 她一開門驚見老公與妹啪啪啪 購物專家曝表姊淒涼下場 00:052020/01/18 娛樂 脫北族大遷徙 板橋、桃園最熱門 04:102020/01/18 財經焦點 桃園火災量 連2年六都最低 04:102020/01/18 地方新聞 普悠瑪翻車駕駛曾吸安毒 公懲會判記過 07:192020/01/19 社會 公關費買空氣清淨機 前二林工商校長降級改敘 07:202020/01/19 社會 桃火車站前蔣公銅像無預警拆除 議員痛斥：陷鄭文燦於不義 23:172020/01/19 政治 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 長榮爆醉漢踢空姐下半身 她哭：大腿內側被… - 生活 過年2波冷空氣 吳德榮：一波比一波強 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 小心踩雷！全台21家問題旅行社曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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