衛福部桃園療養院配合農曆春節到來，舉辦居家照護聯歡活動，並結合政風室舉辦反貪宣導，現場除製作廉政趣味海報，讓病友及家屬認識目前反貪政策，院方也進行燈籠製作、書法揮毫，讓病友家屬感受濃厚年節氣氛。

部立桃園療養院政風室表示，現場的全民拚廉政遊戲，加強病友與民眾的雙向互動，並透過此難得機會，宣導公務員年節不收紅包、飲宴應酬等廉政倫理規範，希望達到廉潔自持公務員基本素養。

(中時 )