國民黨代理主席林榮德拋出中常會改革構想，要勸退60歲以上的資深中常委退出中常會，包括他自己在內。國民黨代理秘書長曾銘宗今天表示，他非常贊成這樣的方向，但是對於怎麼樣能夠處理的更細緻，將來會跟外界報告。

曾銘宗說，林榮德是相當大公無私的，既然外界對中常委有不同意見，他希望透過協調的方式，讓一些比較資深，還有沒有民意基礎的，下次要再選的時候，可以考慮不要再參與中常委的選舉，他非常贊同這樣的方向。

國民黨代理文傳會主委王育敏則表示，代理主席提出的做法，是改革的第一步，他先勇敢跨出了第一步，接下來應該廣納各界建言；改革難免無法得到所有人認同，但如果方向是正確的，應該讓大家達成共識，讓改革達到想要的目標。

對於將來文傳會的運作，王育敏說會思考怎麼樣跟年輕世代溝通，獲取中間選民信任，以及怎麼運用新媒體工具，做出更好的溝通。

(中時 )