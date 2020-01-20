智邦(2345)今年力拼400G交換器量產，但真正要到大量生產的時間點，預計應該是落在明年，甚至後年較有機會，隨著5G在今年大規模商轉，資料中心的升級潮浮現，高階交換器將為演智邦長線營運注入新一股動能。智邦因去年第四季基期較高，故去年第四季整體營收140.3億元，季減少14.7%，因台幣升值效應，法人預估，毛利率落在20%，業外亦存在匯損，稅後獲利12.3億元，單季稅後每股獲利為2.24元，此外，首季因農曆新年影響工作天數，營運表現應該為全年低點。

智邦2019年公司持續受惠100G交換器產品貢獻營運，且智能網卡(smart network interface cards)能卸除中央處理器在網路運算上的負載來更有效率運用伺服器效能，隨著運算、儲存和網路連線的整合，成為OCP架構的理想的解決方案，在客戶積極採用下，為公司另一優異成長動能。

智邦2019年內部營運目標訂在營收上看500億元，惟表現遠超乎預期，已經提前在2019年11月就提前達標，全年營收更直上554.01億元，年增28.56%。

展望2020年，雖智邦市場期待的400G產品實際貢獻仍有限，然在主力客戶持續維持100G交換器拉貨力道，且竹南廠產線已設置完畢，將有效提供營運動能並降低外包成本，且智邦深耕白牌交換器有成，於100G產品已奠定良好口碑，未來於400G產品發展時將有望搶得先機。

產能方面，智邦竹南廠現有5條生產線，主要產品為數據中心交換器，只要有需要，隨時可再擴充產線。

(時報資訊)