市場研究機構TrendForce於2020年正式邁入公司成立20週年，TrendForce專注於全球高科技產業的市場深度分析和企業諮詢服務，保有近20年產業發展的珍貴數據資料，更於2017年正式成立Prophet人工智慧團隊，冀望將事業觸角延伸至協助企業智慧轉型。

TrendForce成立於2000年，2015年收購拓墣產業研究院，多年來全方位擴展公司規模與研究範圍。目前，在記憶體、半導體、顯示面板、LED、綠能各領域，已成為產業研究的指標，同時在汽車科技、5G通訊、IoT、人工智慧等前瞻科技產業亦累積豐厚的研究能量。

公司專業的研究團隊由業界精英組成，兩岸員工逾兩百名，精準掌握全球高科技產業脈動。除了為客戶帶來最即時精準的產業資訊，分析師團隊也透過專業的研究方法與團隊編組，提供客戶最具價值的顧問諮詢服務。

因應人工智慧時代來臨，公司不斷延伸其客戶服務觸角，於2017年成立專業人工智慧團隊Prophet，結合20年來累積的關鍵產業數據，透過站在產業第一線的顧問群，協助客戶解決企業進行AI化所面臨的困難。

(工商 )