搶搭數位閱讀列車，三創生活搶先在台設立電子書閱讀器應用區！主打是目前台灣電子書閱讀器品牌最齊全的實體通路，包含樂天Kobo、讀墨Readmoo的mooInk及HyRead Gaze都網羅其中，還將獨家展示MobiScribe的電子紙筆記本。

隨著環保意識抬頭，愈來愈多人改變閱讀習慣，選擇以電子紙墨水呈現的電子書閱讀器取代可翻閱的書本，因為電子書既環保，又可解決實體書籍收藏不易的困擾，再加上螢幕不會發光，太陽底下也不會反光，長時間閱讀也不會造成眼睛不舒適，讓電子書的愛好者與日俱增。

因應此潮流，三創生活也在7樓光年探索專櫃設立「電子書閱讀器」應用專區，並在專區內提供多款不同品牌的電子書閱讀器，供消費者體驗，包含樂天Kobo、讀墨Readmoo的mooInk及HyRead Gaze都在其中，此外，也獨家展示了MobiScribe的電子紙筆記本。

三創生活指出，電子紙筆記本- MobiScribe可以說是2019年電子書的新寵，因為MobiScribe除了可以充作電子書閱覽器外，挾著手寫筆觸呈現最自然，且具完全同步零延遲的書寫效果，號稱可以閱讀、做筆記、素描、編輯全數需求一次到位，再加上待機模式最長可達33天，輕量的6.8吋螢幕重量僅225g，方便隨身攜帶，於是推出後就成為有手寫記事習慣消費者的最愛。

三創生活指出，這股電子書閱讀器崛起的新勢力絕對不容小覷。但從實體書本改變閱讀習慣電子書閱讀器需要一段適應期，為了讓消費者可以深刻體認到電子書閱讀器的魅力，開放實體體驗有其必要性，這也是三創生活在7樓光年探索專櫃，設立「電子書閱讀器」應用專區的緣起。

(工商 )