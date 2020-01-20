宏達電(2498)宣佈與台灣知名服裝設計師江奕勳ANGUS CHIANG跨界合作，於本周在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，並於本季時裝秀場上透過HTC U19e大玩AR擴增實境體驗互動，藉由手機呈現本季設計重點，並讓國際賓客感受最新一季視覺特效。HTC手機及VIVE Arts首次與ANGUS CHIANG跨界合作時裝秀展設計，並透過台北與巴黎藝術團隊支援，將VR與AR虛實結合於本季時裝秀場，作為秀場一大亮點體驗，同時展現台灣時尚、手機及VR品牌創新設計實力。

台灣土生土長的江奕勳ANGUS CHIANG，是第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的台灣設計師，擅長將台灣的本土文化與元素融入服裝作品中。曾於2018巴黎男裝周以「機車之島」描繪台灣特有的機車文化，還將台灣傳統市容搬上2019巴黎時裝周。本次他以現代科技為設計主軸，並以網路青年藝術文化為方向，其中T恤、衛衣圖像上以千禧年代年輕人最為風靡的無名小站為延伸，口袋剪裁的部分則運用了「SD卡」的結構造型作為袋片切口，此外並結合台灣品牌手機及引領全球VR產業的HTC VIVE產品技術來詮釋展出時尚作品理念。

本次秀場上可以看到許多賓客手拿乙款具有時尚感的透明設計款手機，此為HTC U19e智慧型手機 ，透過手機軟體AngusReality，手中的HTC U19e智慧型手機可將秀場的服裝經過對位運算而呈現出不同形式的圖像設計。使用手機掃描服裝上與秀場上AW20視覺標誌，可以一窺安格斯江隱藏版的視覺內容，像是獨家2D、3D影像與本季製作幕後花絮;又甚至讓秀場背景轉換成電影般的特效背景，將過去的回憶與當下的科技、生活重新混合，而創造出安格斯江新季度對服裝的混合新生。

除此之外，時裝秀之後，賓客可以透過VIVE Arts與ANGUS CHIANG團隊合作打造AW20 VR虛擬實境作品，返回過去年代，藉由VIVE Pro虛擬實境裝置深入一個如迷宮般的微觀世界。讓賓客進入虛擬世界，以體驗形式演繹著我們每個人都近似於一則被臨時儲存的資訊，隨時面臨被刪除的命運；就如同無名小站、WINDOWS 95、PTT、奇摩家族、映像管電視等等。

(時報資訊)