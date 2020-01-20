蘋果(Apple Inc.)在 2019 年 10 月底發表的 AirPods 第三代產品─ AirPods Pro，由於是第一款支援降噪(主動降噪)特色的款式，一推出就引爆買氣。針對 AirPods 產品，蘋果經常更新韌體(firmware) 來改善 bugs。不過先前有網友發現，更新到特定韌體版本後，音質雖有提升，但是降噪效果卻反倒下滑。對此，有專業評測網站進行了實際測試。好奇結果可以一起來了解。

評測網站 RTINGS 根據網友的反應，針對 AirPods Pro 的韌體更新(特別指 2C54 版本)前後的不同修改了他們的評測報告。針對 AirPods Pro 的頻率響應(Frequency Response)一致性，更新前該網站認為是「還好」(just okay)，但是更新後被評為「明顯更好」(significantly better)；此外，更新前 AirPods Pro 的低音精準度已被評測「優秀」(excellent)，更新到 2C54 版本後則被評為有「相當顯著的改進」(fairly significant improvement)；但是相對於在音質上帶來的進步，在更新到 2C54 版韌體後，RTINGS 網站認為 AirPods Pro 的降噪效果「隔離性明顯下降」(fairly significantly drop in isolation performance)。

《9to5mac》指出，AirPods 系列產品不像 iPhone、iPad，或是 Mac，可以讓使用者決定何時升級系統；通常是當蘋果已經推送新的韌體時，當將 AirPods 耳機放入充電盒，就會在背景完成韌體更新，使用者幾乎察覺不到。比較特別的是，蘋果針對 AirPods Pro 推送 2C54 版韌體後，不久後就將此更新程式拉下，換言之其他還沒有升級的使用者，都無法再升級到此版本。有報導認為，蘋果透過韌體更新降低 AirPods Pro 降噪效果，是為了緩解部分用戶使用上會引發頭痛等副作用的情況。

不同於其他品牌的無線耳機，若有支援降噪功能的，通常都會在搭配的 App 中提供使用者調整降噪程度的選項，但是 AirPods Pro 的降噪效果只有三種選擇，全開啟、關閉，或者是通透模式(在聆聽音樂之餘，同時能聽到周遭環境的聲音)。

(中時電子報)