華航新春機票福袋今日開賣，17分鐘完售，另推出「直飛宿霧新春大富翁」，邀請華夏會員線上抽8888哩；「2020春節不打烊」優惠促銷精選熱門航線，活動期間購票並完成登錄，天天抽亞洲指定航點機票，還有機會奪得長程線機票加碼獎！

華航自3月29日起開航台北（桃園）宿霧，同時推出「直飛宿霧新春大富翁」邀旅客天天上網試手氣，於活動期間 （1月20日至2月2日）登錄華夏會員資料，線上遊覽宿霧著名地標與景點特色，參與機會或命運，有機會抽中8888哩或888哩。

華夏會員可玩大富翁抽哩程，購票旅客還可天天登錄抽機票。從今年1月24日除夕開始一連10天，每天抽出華航亞洲特定航點經濟艙來回機票乙張；2月3日再加碼台北（桃園）洛杉磯、台北（桃園）羅馬、台北（桃園）雪梨經濟艙來回機票各一張，還有機會抽30000哩華夏哩程回饋。

凡於1月13日至2月2日購買台灣出發中華航空或華信航空國際線自營航班個人機票，並於1月20日至2月2日至活動網站登錄，即可享有抽獎資格；越早登錄，中獎機會越多。

「2020春節不打烊」購票促銷精選熱門航點，台北（桃園）-首爾（仁川）經濟艙來回機票未稅價TWD4850元起，台北（桃園）-宿霧TWD5335元起，台北（桃園）-清邁TWD5626元起，台北（桃園）-東京TWD6612元起，台北（桃園）-檳城 TWD7760元起。

(中時 )