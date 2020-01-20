恰逢金鼠年，王高榮友人出借黃金佛經、金碗展覽，值得一看。（莊曜聰攝）

古寶無患子故事館過年除了特賣還有紀念幣、迴力車展覽。（莊曜聰攝）

台南巿安定區古寶無患子故事館在農曆春節期間都會推出古早童玩體驗、七彩鹽彩繪DIY活動，搭配產品特賣吸引遊客前來，董事長王高榮還會拿出自家收藏讓人一飽眼福，除了2萬多部品牌迴力車外，今年還加入蒐藏20多年的各國套幣、友人借展的黃金佛書，琳瑯滿目，是民眾走春好去處。

近年王高榮拿出收藏多年、逾2萬部的日本品牌迴力展示，頗受遊客好評，今年恰逢金鼠年，為了招財討個喜氣，他再拿出蒐藏多年的各國紀念幣，其中還有英女皇80歲壽誕紀念幣，相當特別，還有朋友借展的黃金佛經、黃金碗，價值不菲，整個展場金光閃閃，希望替民眾帶來好運氣。

除了大人看展、特賣會挑好康外，小朋友也能放放電，古寶無患子體驗館還推出多項古早味童玩體驗活動，小朋友可以滾鐵圈、罐頭獨輪車、玩積木、彩繪圖樣、推鈴鐺、踩腳步等，加上載著甘蔗的電動小火車，非常多樣化。

王高榮指出，無患子清潔用品相當多，不論是洗髮精、沐浴乳、香皂、清潔液等，品項十分齊全，過年到無患子故事館可以一次買齊，又能玩耍，歡迎全家大小一同前來。

(中時 )