作家苦苓日前在臉書表示，韓市府舉債已近400億，算起來若罷韓成功，反而可省1200億元。苦苓這番話卻引來爭議，高雄市副市長葉匡時跳出來駁斥，市府也罕見狂發聲明，稍早第四度發出新聞稿澄清。然而，資深媒體人韋安也在臉書提及此事，直呼苦苓此舉是在助韓，「韓有讓他的仇家，抓狂的本事」。

苦苓日前在臉書指出，罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億。苦苓說韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億，「花8000萬罷免他，太划得來了！」

苦苓這番言論近日引發諸多風波，媒體人韋安在臉書指出，苦苓很想罷韓，但搞了一個顯而易見的胡說指控，韓一年讓高雄多負債400億，就是在助韓。他更直言，韓國瑜有讓他的仇家，抓狂的本事。

此外，葉匡時昨在臉書諷刺表示，沒想到苦苓竟會淪落到要靠黑韓找存在感。對於苦苓說韓仼內增加1200億債務部分，葉認為這種無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長以及高雄市府，令他不解，他代表市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。葉匡時提及，高雄市自韓市長接仼以來，即秉持積極開源節流的原則要求各局處辦理，韓市長執政一年，108年之決算金額之歲差短僅舉舉14億多，比原先編列預算要舉債65.46億，少了50億左右，何來1200億之數值，「不知苦苓所本為何？」

高市財政局今天中午也發出新聞稿，強調韓市長剛上任時，很多民眾或媒體因為不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」當作是新增加的債務，流傳錯誤訊息說高雄市債務增加400億元，這個錯誤訊息嚴重損及市府聲譽，「市府去年5月8日發布新聞稿鄭重澄清後一度平息，如今作家苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾而且不解」。

(中時電子報)