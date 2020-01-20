今日台股封關，開高後行進間整理，加權股價指數收盤報12,118.71，漲28.42，漲幅0.24%，成交量1,133.16億元。在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：
A.外資買賣超前10名：
1.買超：群創（3481）、鴻海（2317）、友達（2409）、永豐金（2890）、臺企銀（2834）、緯創（3231）、富邦金（2881）、宏碁（2353）、台新金（2887）、晶電（2448）。
2.賣超：中石化（1314）、旺宏（2337）、台積電（2330）、聯電（2303）、華邦電（2344）、新光金（2888）、英業達（2356）、中興電（1513）、國巨（2327）、長榮（2603）。
B.投信買賣超前10名：
1.買超：國產（2504）、群創（3481）、中美晶（5483）、泰鼎-KY（4927）、旺宏（2337）、新日興（3376）、聯電（2303）、威剛（3260）、群益證（6005）、和鑫（3049）。
2.賣超：金像電（2368）、緯創（3231）、台積電（2330）、南亞科（2408）、台燿（6274）、京元電子（2449）、頎邦（6147）、台化（1326）、太子（2511）、遠東銀（2845）。
C.自營商買賣超排名：
1.買超：鴻海（2317）、永豐金（2890）、群創（3481）。
2.賣超：今日自營商賣超均以避險類為主。
註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。
(工商 )
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