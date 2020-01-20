前雲林縣議員王鐵道（左）和環球科大合作開發出山苦瓜乳液等相關產品，市場反應很好。（許素惠攝）

環球科技大學董事長許淑敏（左）、校長沈健華品嘗新鮮的四季海棠的滋味。（許素惠攝）

環球科技大學生物技術系上午發表成果，生命樹前種了近5000株金盞花，師生學以致用，研發出金盞花化妝水、金盞花油等可用可食的產品，除此之外，還有甜蜜玫瑰、金魚草、天竺葵等，都可以新鮮吃，最特別的是，以冷凍乾燥技術保持花的原色。

成果發表會在環球科大生命樹下舉行，山坡上一片金盞花海，藍天白雲與綠草茵，構成一幅美麗圖畫，該校創辦人許文志、董事長許淑敏、校長沈健華等都一起賞花、品「花食品」、體驗「花妝品」。

生物技術系主任曾雅秀指出，該系研發出許多產品，都成功技轉量產上市，例如與前雲林縣議員王鐵道合作的山苦瓜相關「花妝品」，市場反映很好，還有花系列面膜，在毫無宣傳下，去年也悄悄地賣出至少5000片，也保留部分給學生實習公司，幫助弱勢學生有根釣竿自立。

曾雅秀表示，金盞花化妝水是今年新產品，和金盞花油一樣，以冷凍乾燥技術保存了花的原色及養分，讓花青素可以完整釋出，並與餐飲系合作採用新鮮花朵為食材，拓展花的應用可能，不只觀賞，還能吃及藥用。

(中時 )