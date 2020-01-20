2020大選結果，民進黨蔡英文大勝，但高票數也代表要向支持她的選民負責。據最新民調結果顯示，「總統不應介入立法院長的選舉」，有高達73%民眾同意，不同意者僅有約13%。比例懸殊之大，相當驚人。網友也紛紛留言，「總統若介入立法院運作，後果很恐怖」

據「台灣民意基金會」今20日召開「2020大選後台灣政局走向」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆教授主持和主講。所公布最新民調結果顯示，關於蔡英文堅決反對「九二共識與一國兩制」的兩岸基本政策立場，有39.3％非常支持，22.3％還算支持，14.5％不太支持，9.4％一點也不支持，14.5％ 沒意見、不知道、拒答。

換句話說，有六成二支持蔡英文總統拒絕「九二共識與一國兩制」的兩岸基本政策立場，即使因此讓中共不願改善兩岸緊張關係也在所不惜，但也有兩成四的人不表支持。

另外，對於馬上面臨的新國會成員上任，該民調也針對「總統不應介入立法院長的選舉」，有高達73%民眾同意，不同意者僅有約13%。

此次調查由「山水民意研究公司」在1月14日及15兩天進行，有效樣本1078人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

對於民調結果，網友紛紛留言，「總統若介入立法院運作，後果很恐怖」、「民意如流水啦，水能載舟亦覆舟」、「蔡選票騙到了，還不獨立？」、「台灣的總統權力被過度放大了」、「立院都六十多席，民進黨還不滿喔？」、「還是有人在同溫層不肯出來，可憐哪」、「吹牛政府」、「英粉繼續吃芒果乾，準備拉肚子」、「總統國會都贏，蔡政府完全負責」。

(中時電子報)