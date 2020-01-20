消基會調查，多數賣場的逃生出口被店家所佔用，影響公安。（消基會提供／陳人齊台北傳真）

年節將至，各大賣場預計將迎來大量人潮，消費者文教基金會今天公佈各大賣場、百貨公司、量販店的公共安全調查結果，發現有近半數的業者未明顯公告避難逃生路線圖，近4成未在賣場看到避難器具，若一旦發生火災等情事，恐會造成重大傷亡。

近日消基會走訪34家業者，共計77個店面，其中包含CITYLINK、IKEA、JASONS、SOGO、大直美麗華百貨、大遠百、大潤發、大魯閣草衙道、家樂福、新光三越等知名百貨量販店，發現有4大公安隱憂值得注意，其中最嚴重的是有多達47％的的賣場層樓，未明顯看見避難逃生路線圖，其次則是37.7％的賣場看不到避難器具。

其中找不到避難逃生路線圖的店家包含IKEA（新店店、敦北店）、JASONS market（台北和平店）、大直美麗華百貨、大遠百（公園店）、大潤發（中崙店、內湖二店、內湖一店、）、中國信託金融園區、太平洋百貨（豐原店）、全聯福利中心（北師大分店、和平店、中坡店）、阪急統一時代百貨等。

看不見避難逃生器具的包含IKEA（高雄店、新店店、敦北店）、JASONS market （台北和平店）、JOY PLAZA 悦誠廣場、SOGO（忠孝店、復興店）、大直美麗華百貨、大樂購物中心、大潤發（中崙店、台南店）、全聯福利中心（和平店）、好市多（內湖店）、明矅百貨公司、欣欣百貨、家樂福（三重重新店、大直店、台北東興店、新莊中平店、鳳山店、家樂福便利購永和永安店）等。

消基會擔憂，最新版的「各類場所消防安全設備設置標準」中並未規定緊急逃生路線圖的設置，若真的發生火災意外，造成消費者逃生困難，傷亡人數恐會增加。

但消保法第4條規定，企業經營者對於其提供之商品或服務，應重視消費者之健康與安全，違者中央主管機關可命令其停止營業，因此消基會呼籲政府及業者應高度重視公共安全，為消費者的購物環境嚴格把關。

(中時 )