大政治大爆卦-無色覺醒》苦苓轟花8千萬罷韓划算 遭葉匡時反嗆 14:132020/01/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》苦苓轟花8千萬罷韓划算 遭葉匡時反嗆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜在總統大選失利，接著將面對「罷韓」行動，高市府估算辦理罷韓投票約需8000多萬，作家苦苓日前稱罷免韓國瑜反而會省下1200億，引發議論。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #苦苓 #罷韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 苦苓千字文挺高雄人 給罷韓志工一封信 13:152020/01/16 政治 Wecare高雄春節成立罷韓總部 04:092020/01/19 政治要聞 韓國瑜凌晨視察漁港 網友：罷韓太超過了 08:472020/01/19 政治 苦苓稱罷韓划算 可省1200億？高雄市府擬提告 09:082020/01/19 政治 苦苓稱罷韓可省錢 高市府喊告！苦苓火大回擊 11:322020/01/19 政治 中選會：相信高市府會自編預算罷韓 21:382020/01/19 政治 高雄市政府怒了！三度槓上苦苓轟：道歉 否則提告 09:042020/01/20 政治 苦苓稱韓上任舉債400億 葉匡時再批：靠黑韓刷存在感 10:552020/01/20 政治 高雄市府要求道歉 苦苓宣布明登報說明 11:352020/01/20 政治 苦苓又嗆韓國瑜：要不要先跟陳菊和高雄巿民道歉？ 13:552020/01/20 政治 政治熱門新聞 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 - 政治 韓感謝國安團隊 韓粉竟狂刷「這張圖」盼他留任！ - 政治 高雄人都討厭韓國瑜？詹江村六字砲轟 - 政治 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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