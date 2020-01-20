一般人對茶葉風味特色很難說個明白？專業品評用語又生澀難懂，茶行與茶農在茶葉銷售過程中，消費者往往需要逐一試喝，耗費多時才能找出喜好的風味。行政院農業委員會茶業改良場（簡稱茶改場）進行茶葉風味輪的設計與研發，首度發表「清香型條形包種茶」、「焙香型球形烏龍茶」及「臺灣紅茶」等三種臺灣特色茶風味輪。該場期望能藉由風味輪來建立臺灣特色茶獨有的風味索引方式，方便消費者「找茶」！此外也將與美、日相關研究機構合作，推出臺灣特色茶風味輪的國際版本，可望提升國外消費者對臺灣特色茶的認知與興趣，強化溝通方式促進國際行銷機會。

茶改場場長蘇宗振表示，臺灣是世界馳名的茶葉產區，然而在茶葉銷售時，缺乏一套統一的標準詞彙，業者與消費者之間往往各說各話。因此，透過建立臺灣特色茶風味輪，並使用通俗易懂的詞彙來描述，建立業者和消費者之間的共同語言，方能使茶葉品茗交流有可靠的依據。而為了讓國外消費者更加認識臺灣茶的特殊韻味，增加購買意願，未來也會與美日學術單位合作陸續推出英、日文版的臺茶風味輪。

蘇宗振指出，茶改場目前正以風味輪為依據，建立一套新的臺灣特色茶分類分級系統（TAGs），並導入產銷履歷及地理標章等認證，跳脫傳統茶葉品質競賽方式，專業評鑑人員可依風味輪的概念據以描述茶葉風味，使茶葉分級更貼近普羅大眾，也讓消費者更瞭解自己選購茶葉的風味特色，讓消費者不僅喝的安心也喝的明白。

茶改場說明，臺灣特色茶風味輪分別就水色、香氣及滋味，建立系統性的描述歸納，同時轉化過去專業品評難懂的術語，例如在茶葉的專業感官品評中，常使用「菁」味來表達茶葉風味，但若非專業人士，不易理解箇中涵義。其實「菁」味即類似風味輪青香中標示的蔬菜味或青草味。

茶改場指出，目前率先推出清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及臺灣紅茶等3種特色茶風味輪。其中「清香型條形包種茶」中以文山包種茶為主，屬輕度發酵的部分發酵茶，外觀呈條索狀，色澤墨綠，水色蜜綠顯黃，香氣有高雅花香，滋味甘醇鮮活，主產於新北市坪林區、石碇區、深坑區、汐止區及南港區等地；「焙香型球形烏龍茶」中以凍頂烏龍茶為主，為中度發酵的部分發酵茶，外觀緊結呈球形，色澤墨綠，水色金黃明亮，香氣濃郁具焙火香，滋味醇厚，主產於南投縣鹿谷鄉及竹山鎮等地；「臺灣紅茶」中則以日月潭紅茶為主，為全發酵茶，代表品種有臺茶18號（紅玉），其色澤墨黑油潤泛紫光，水色金紅，具有淡淡的肉桂味與薄荷香，滋味甘濃甜爽，而其後推廣的臺茶21號，則具芸香科花香，兩者共同譜出臺灣高香紅茶新形象。 茶改場強調，臺灣茶年生產量約1.4萬公噸，茶類產製以部分發酵茶為主，約占全臺產量80％，含周邊產業產值高達1,500億元。

全球茶葉生產中部分發酵茶是臺灣的競爭優勢，臺灣特色茶風味輪在部分發酵茶領域中推展，更能成為全球部分發酵茶市場的領導主流。目前茶改場正積極建立臺灣特色茶風味輪，後續將發展清香型球形烏龍茶、東方美人茶、鐵觀音茶、紅烏龍茶及臺灣綠茶等其他臺灣特色茶的風味輪，逐步補足臺灣茶風味拼圖。該場相信風味輪將帶動品茗的新潮流，吸引年輕世代與更多愛好者，不僅為臺灣茶行銷助攻，也提升茶農核心競爭力與臺灣特色茶的品質與價值。

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