崔佩儀、貝克宇母子19日出席源鑛娛樂在典華飯店舉辦的尾牙餐敘，崔佩儀受訪透露，她睽違16年再拍戲非常開心，感謝上天給予的機會，「上一次是貝克宇剛出生，拍《再見阿郎》。」她透露演出九點檔偶像劇，挑戰重男輕女的媽媽角色，至於觀眾記憶中的性感潑辣形象是否再現，礙於保密協定她僅回應，「這角色不刻薄。」

對於崔佩儀重拾戲路的決定，貝可宇相當贊成，「媽媽有跟我講過，我說去吧，她有時生氣會跟我講，都是為了你停拍，現在我也大了。」崔佩儀在一旁直點頭，似乎很感動兒子的支持，剷肉19公斤、身材重返纖細的她笑稱，現在連1公斤都很計較，希望趕快藉由運動、飲食控制維持在65公斤，「媽媽55歲了，瘦到50公斤太誇張。

源鑛娛樂在典華飯店舉辦尾牙餐敘，旗下藝人共襄盛舉。（源鑛娛樂提供）

貝克宇坦言到美國念音樂是自己的夢想，近期狂練電吉他，崔佩儀認證，「有時候聽著他的音樂聲，端著紅酒，真的很享受。」她透露會讓兒子獨自離台上大學，「其實不是小孩沒長大，是媽媽沒放手，他只要不吸毒，做好分內工作就好。」她隨即補充，「如果他真的要背著我，我也管不了，但他要去承擔後果。」對於兒子如果帶回外國媳婦，她爽朗表示：「他喜歡就好，又不是我交往，現在這世代一定要開明，不開明兒子就不見了。」

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(中時 )