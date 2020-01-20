外交部次長徐斯儉一行今（20）日參加太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任總統柯布亞就職典禮，代表總統恭賀新任總統柯布亞就職，並祝馬國國運昌隆。新任總統柯布亞則表達兩國邦誼堅定，並感謝台灣對馬國的援助，未來將深化兩國關係。

徐斯儉與駐馬國大使蕭勝中在就職典禮中與美國駐馬國大使史都華、日本駐馬國大使齋藤及美國退伍軍人事務部部長威爾基等人交換意見並合影。

我國與馬紹爾群島共和國於1998年11月18日建交，目前是我太平洋區四個邦交國之一。

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(中時電子報)