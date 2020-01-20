在北部經商外號「炮哥」的男子，17日和1名女子在台中市北屯區路邊上演春宮秀，路人及義交報案並將影片上傳臉書，事後「炮哥」在老婆陪同下到案說明，原來是「炮哥」在某家酒店尋歡後帶小姐出場，卻因路不熟，又「按捺不住」，索性就直接在路邊辦事，至於是哪家酒店與小姐花名也忘了，訊後將「炮哥」依公然猥褻罪函送處理。
警方調查，該輛白色BMW轎車在北屯區，17日凌晨就停在台中東山路一段與環中東路二段口的藥局旁，炮哥與長髮染髮妹下車後，竟直接在號誌燈桿旁打炮。民眾路過見狀大驚，直呼「脫光了耶，真的很誇張」、「他是狗嗎？」過程全都錄。
影片中看到「炮哥」先拉開褲檔拉鍊，從女方後面插入，對街目擊的男女在遠遠一旁觀看並打電話報警「110嗎？有人當街打炮！」、「女的沒穿衣服被脫光了，兩人已經做到斑馬線上了！」附近義交也看到傻眼。
警方表示，根據民眾提供的車牌資料找到「炮哥」，他在老婆陪同下，從北部到台中到案說明，但老婆深怕丟臉，堅持不下車，只願在車上等待。
警方透露，炮哥供稱，他當時慾火焚身，又不熟台中的路，不知道哪裡有摩鐵，因為「勃起凍未條」，擔心在車上留下蛛絲馬跡，怕被老婆發現，只好趁著凌晨人少，在車外直接來，但事後非常懊悔。
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(中時電子報)
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