去年10月南方澳跨港大橋去年10月斷裂引各界關切，弘光科大資訊工程系教授童建樺研發出「智慧型動態應變計」，24小時不中斷即時監控，隨時掌控橋梁安全，目前該設計已安裝在兩處橋梁，希望擴大應用於監測公共工程結構安全，避免憾事重演。

童建樺表示，「智慧型動態應變計」半年前研發完成，電力來自太陽能模組，讓機器能不中斷運轉，經過10個月反覆測量無誤後，兩個多月前正式安裝在橋梁上，每分鐘透過無線網路傳輸分析後資訊，監測待測點最大應變值、多少重行車經過以及橋梁結構是否劣化，隨時觀察負載極限。

童建樺強調，傳統物聯網大數據資料龐大，每秒可抓100筆資料，1年便有數十億筆，伺服器負載過大，現在透過最新「邊緣運算技術」，在趕測器端可自動分析訊號，再利用最新NBIOT通訊技術，每1分鐘只回傳一筆最有效資訊。

童建樺進一步說明，「智慧型動態應變計」24小時不中斷運轉，長期且連續分析車輛經過等外力造成的應變變化，可容忍數值則以建造時技師設定範圍為主，萬一突然最大應變量變大，或是橋梁使用多年後，應變超標的頻率變多，就該特別注意。

(中時 )