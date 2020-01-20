備受矚目的世貿三館地上權案，今日公告招標，權利金底價約266.37億元，換算權利金單價每坪約548.54萬元，將於今年3月30日開標，預期將吸引各大企業搶標。世貿三館鄰近101，基地面積共4,856坪，為信義計畫區最受矚目可開發大面積土地之一。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台北市精華地段素地有限，本案雖為地上權且不能興建住宅，不過目前信義計畫區的頂級商辦、飯店、購物廣場等發展蓬勃，商用開發更具賣相。鑒於去年底信義行政中心地上權案寫下159.81億元脫標價，換算單坪權利金高達744萬元天價紀錄，普遍認為世貿三館地上權案可望再創佳績。

去年土地交易中，地上權超過200億元，其中信義行政中心地上權案就有159.81億元，松江南京地上權案雖僅53.30億元，溢價率卻達29.9%，前年空軍官兵活動中心地上權案則吸引5家金融業者搶標，脫標金額82.01億元，溢價率高達123.4%。郎美囡分析，地上權案曾受房市盤整、公告地價調漲導致地租節節升高等衝擊，一度乏人問津，隨著不動產市場復甦，市場信心增強，而商用不動產售價、租金上揚，增加開發的多元性，且地上權地租結構調整為部分比率固定、部分比率隨公告地價浮動，有助解套地租成本過高問題，讓地上權案重獲投資人青睞。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，本波房產復甦，商用聲量大於住宅，除了建商大舉擴充土地庫存，地上權標售也在土地稀缺下成為市場大熱門，本次標售在眾所矚目下，應能寫下不錯成績，推估此次標售除不少建商磨刀霍霍外，壽險業者出價也頗受關注，以實力來看，需要現金流的壽險業者佔有較大贏面，不過能寫下好成績與否，也將成為未來市場走向的重要指標。

(時報資訊)