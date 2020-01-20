高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書粉絲專頁PO文，感謝這兩個月來隨時陪伴在他身邊的國安局特勤隨扈，卻遭到外界質疑讓所有特勤人員面貌曝光，會影響未來隨扈執勤時的安危。特勤中心上午表示，韓國瑜、張善政、宋楚瑜等都分別在任務結束後與隨扈合影，代表信任同仁，因為這些都是事前有向國安局報備，且非勤務中照片，因此不會有任何問題。

但是也有人質疑，為何有特勤吳彥祖之稱的林政宏只是公開IG帳號，未來恐會遭踢出特勤圈外?特勤中心表示，林政宏不應該將他值勤中的任何樣態與地點公開在網上，主要是這個動作違反特勤紀律，與他曝不曝光一點也沒有關係。

特勤中心解釋，候選人與維安編組人員在結束勤務後合影，都有向國安局報備核准，這些隨扈人員的面容，早在去年成軍典禮上全在媒體鏡頭前曝光，所以不會產生危安問題。

特勤中心強調，安維任務結束後，韓國瑜與宋楚瑜陣及工作人員都有與安維7號編組人員合影留念，事前都曾向國安局報備，所以沒有需要打馬賽克的問題，加上這次安維任務人員，其實在去年安維任務成軍典禮上都曾在媒體鏡頭前曝光,因此不會有安危疑慮。

(中時電子報)