儘管5G尚未在台灣正式商轉，但電信業各個場域的測試早已經陸續登場，「第15屆KKBOX風雲榜」上周末在台北小巨蛋登場，中華電(2412)就藉此大秀5G MEC多接取邊緣運算的大頻寬、低延遲技術，結合八三夭與玖壹壹的高超科技「異地共演」特別舞台，讓兩組樂團縱使分隔小巨蛋與台視攝影棚即時訪談、LIVE合唱與合奏共演，都能完美實現近乎於零延遲的影音同步，成功攜手KKBOX打造5G科技應用與大型展演場域里程碑。

中華電運用5G優勢的領先技術，於本次現場架設5G訊號基地台，運用優勢的5G領先技術，結合現場LED透明冰屏展演異地訪談、LIVE合唱與合奏共演，忠實呈現風雲榜舞台三維空間的立體感與真實體驗，不僅如此，更於KKBOX風雲榜現場提供5G MEC多視角高清直播，讓觀眾自主選擇觀看視角、即時回看功能。

2020 5G元年，中華電信持續佈局5G，日前各於北部、中部兩大跨年現場提供5G相關服務體驗，除了攜手愛立信與三星電子於台北信義商圈(中華電信台北東區服務中心)，舉行國內戶外5G高速實測展示，公開實證室外5G網路Gbps等級超高網速；此外，中華電、愛立信與工研院服科中心攜手合作麗寶樂園2020跨年活動，由中華電提供5G超高網速、超即時之影像傳輸應用與展示。

另外，本次為讓錯過觀賞直播的客戶，輕鬆回顧中華電信高超科技「異地共演」的精彩片段，中華電預計於農曆年後，開放所有客戶登入Hami Video，免費觀看「第十五屆KKBOX風雲榜」，不會錯過任何關鍵時刻。

(時報資訊)