國道3號南下52.5K路段中午12時40分發生一起5車連環追撞事故，造成1男1女受傷，救護人員立刻將人送往聖保祿醫院，所幸皆只有輕微擦撞傷；這起車禍同時導致後方車輛回堵7公里，國道員警於1時20分將事故完全排除，目前車流已緩慢消化中，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

(中時 )