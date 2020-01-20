國道3號南下5車連環撞 車流回堵7公里 14:392020/01/20 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道3號中午發生一起5車連環撞事故，造成1男1女受傷，所幸皆只有輕傷。（國道警察第六大隊提供／張睿廷新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下52.5K路段中午12時40分發生一起5車連環追撞事故，造成1男1女受傷，救護人員立刻將人送往聖保祿醫院，所幸皆只有輕微擦撞傷；這起車禍同時導致後方車輛回堵7公里，國道員警於1時20分將事故完全排除，目前車流已緩慢消化中，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。 (中時 ) #國道 #事故 #公里 #車流 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛來橫禍 西班牙工廠爆炸 碎片砸死2公里外民眾 04:432020/01/16 國際 春節蘇花改恐爆量 這時段最塞 13:142020/01/16 生活 春節假期將至 蘇揆指示強化應變機制及疏運安全 14:292020/01/16 財經 失智老婦失蹤 疑走10多公里溺斃土城水溝 14:432020/01/16 社會 用路環境再升級！ 中市「燙平專案」完成155公里 17:592020/01/16 生活 新北警春節前實施三天交通大執法 18:412020/01/16 社會 太魯閣號撞異物導致車窗碎裂 才約2個月同樣事故又再發生 17:242020/01/18 社會 蘇花改過年這兩天 估計塞12小時 12:042020/01/19 生活 中和警節日交通大執法 年假小心荷包失血 15:412020/01/19 社會 春安檢查 驚見客運司機單月加班90小時 11:552020/01/20 生活 社會熱門新聞 台中老漢推車哥現身 找不到旅館當街直上酒店女 - 社會 曼妙女機場「邊走邊脫」 扭臀走秀到一絲不掛 - 社會 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 糊塗男手機放車廂 GOGORO無法發動急求助 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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