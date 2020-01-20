Lamigo桃猿變身樂天桃猿（Rakuten Monkeys）後仍沿續傳統，將於2月7日（周五）遠征日本石垣島，與日職千葉羅德隊進行2場亞洲門戶交流戰，樂天參賽名單今（5）日正式公布，由新教頭曾豪駒領軍。

投打陣容包括投手：吳丞哲、洪聖欽、劉昱言、江國謙、林逸翔、翁瑋均、張喜凱、萬昭清、黃子鵬、賴智垣、陳禹勳。

捕手：林泓育、廖健富、劉時豪。內野手：林承飛、郭嚴文、陳俊秀、林立、林智平、余德龍。外野手：朱育賢、陳晨威、藍寅倫、詹智堯、成晉。共計11名投手、3名捕手、6名內野手、5名外野手。

本屆亞洲門戶交流戰將是曾豪駒領軍後的處女秀，25位樂天球員將在2月7日抵達石垣島，8日與9日各有一場賽事，10日返國，11日則是休息日。而Rakuten Girls也隨隊出征，由隊長巫苡萱領軍，倪暄、彩香、Yuri、菲菲、卉妮、若潼皆將遠征石垣島。

樂天桃猿也將維持桃猿隊傳統，首度穿著2020年春訓綽號球服登場比賽，交流賽2場皆預計於日本時間13時開打，應援團還將與桃猿男兒共進晚餐。

(中時 )