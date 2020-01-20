四大網球公開賽之一的澳洲網球公開賽會內賽，確定今日於澳洲第二大城墨爾本如期點燃戰火，展開為期兩周的賽事。

澳洲野火燒了好幾個月，直到幾天前的一場暴雨，灌進了相當墨爾本一個月的雨量，才暫解部分地區野火危機，以及隨之而來空氣品質不佳的問題。根據法新社報導，澳網會內賽雖然如期開打，但主辦單位仍密切監控空氣品質，只要PM2.5濃度達到200，就會暫停賽事，並關閉3座主要球場的屋頂。

法新社報導表示，最近幾星期，墨爾本一直籠罩在有毒的霧霾中，造成多名選手在上週的資格賽期間，出現嚴重的咳嗽和呼吸問題。其中斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic），最終因身體不適被迫退賽。

而世界排名第6的希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也表示：「我在室內練球後，覺得肺部非常不舒服，而且一直咳嗽，呼吸困難的情況持續了好幾個小時。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)